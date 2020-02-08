Фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на юниорском первенстве России в Саранске. Спортсменка заняла первое место, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе.

«Перед Финалом Гран-при и на Финале, когда я заходила на четверной, то чувствовала боль в ноге, а сейчас болевых ощущений нет. Постепенно восстановила четверные», — сказала Валиева в интервью Федерации фигурного катания России.

Спортсменка подчеркнула, что хорошо подготовилась к соревнованиям и показала всё, что смогла.

Напомним, второе место заняла Софья Акатьева, третье — Дарья Усачева. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Победа позволит Валиевой выступить на юниорском чемпионате мира в Таллине, который будет проходить в начале марта.