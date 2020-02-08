Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги спринта на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Александр Большунов занял третье место, Наталья Непряева — второе.

Специалист отметил, что прогнозировать исход гонок на Кубка мире трудно, так как результаты часто бывают непредсказуемыми. Бородавко подчеркнул, что раз сегодняшним успехам россиян.

«Третье место Александра – чистый позитив, поскольку там очень сильные спринтеры. Он немножко не выдержал темп из-за того, что слишком высокую скорость взял со старта», — сказал Бородавко, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер также отметил, что Наталья Непряева имела шанс на победу, но допустила тактическую ошибку в финальном забеге.

Напомним, Большунов упрочил лидерство в общем зачете Кубка мира.