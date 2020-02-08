Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о состоянии гимнастки Александры Солдатовой. Ранее спортсменку выписали из больницы, куда она попала с порезами на руках.

«Саша Солдатова выступает у нас на показательных пока. Но я думаю, что она в ближайшее время начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию», — сказала Винер-Усманова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Тренер подчеркнула, что для гимнастки нашли хороших врачей, которые смогут её восстановить.

Сегодня, 8 февраля, на этапе Гран-при в Москве российские гимнастки завоевали золотые медали в групповом многоборье. Солдатова на данный момент не выступает на соревнованиях. Она является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.