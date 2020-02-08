Сборная России по хоккею проиграла Швеции во втором матче Евротура. Игра проходила в Стокгольме на стадионе «Эрикссон Глоб-Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Подопечные Алексея Кудашова пропустили первую шайбу уже на 46-й секунде матча. Автором заброшенной шайбы стал Маркус Нильссон. В роли его ассистентов стали Клас Дальбек и Фредрик Хендемарк.

Во втором игровом отрезке шведы удвоили свое преимущество, затем довели счет до разгромного. Отличились Самуэль Сагемо и Эмиль Сюльвегорд. В концовке периоде Россия забила ответный гол, однако он не был засчитан из-за помехи вратарю.

Третий период стал самым результативным: у шведом дублем отметился Лукас Бенгтссон, которому дважды ассистировал Нильссон, у России по шайбе забросили Павел Порядин и Павел Кудрявцев.