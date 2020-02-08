Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела второе поражение в матче с Румынией в отборочном туре Кубка Федерации. Сегодня, 8 февраля, она проиграла Жаклин Адине Кристиан в двух сетах со счетом 6:7, 3:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Кудерметова дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух возможных. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и четыре реализованных брейка из шести.

Ранее Екатерина Александрова принесла России вторую победу. Таким образом, на данный момент счет равный — 2-2. Судьба путевки в финальную часть Кубка Федерации определится по итогам парной встречи, в которой Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют с Иоаной-Ралукой Олару и Ириной Барой.