Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему Карим Халили не выступает на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия).

«Он сейчас находится на сборе вместе с основной командой в Риднау. Он побежит на следующем этапе Кубка IBU, который также пройдет в Мартелло», — сказал Хованцев, слова которого приводит ТАСС.

Хованцев подчеркнул, что Халили только что вернулся с юниорского чемпионата мира, поэтому тренерский штаб предоставил ему отдых. При этом специалист не исключил, что спортсмен может попасть в команду на чемпионат мира в Антхольце.

Напомним, ранее тренеры сообщали, что до сих пор не определились между Халили и Кириллом Стрельцовым, который сейчас выступает в Мартелло. Сегодня он занял 15-е место в спринтерской гонке.