FIS опубликовала стартлисты на масс-старты свободным стилем, которые состоятся в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне.

Мужскую сборную России будут представлять семь спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

За женскую российскую команду пробегут шесть спортсменок: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Екатерина Смирнова и Диана Головань.

Гонки состоятся завтра, 9 февраля. Мужчины выйдут на старт в 12:00 по московскому времени, им предстоит пробежать 15 километров. Женская гонка на 10 км начнется в 16:30.

Накануне Большунов завоевал бронзу в классическом спринте, Непряева взяла серебро.