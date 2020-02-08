Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал, кто будет защищать ворота команды в матче с Чехией.

«Ворота сборной России завтра будет защищать Игорь Бобков», — заявил специалист.

Напомним, сегодня подопечные Кудашова потерпели разгромное поражение от сборной Швеции во втором матче Евротура. Игра проходила в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. Ворота сборной России защищал Александр Самонов, он пропустил первую шайбу уже на 46-й секунде.

Ранее россияне проиграли сборной Финляндии на старте турнира, пропустив три безответные шайбы в первые семь минут матча.

Завтра, 9 февраля, состоится заключительная встреча в рамках Шведских игр, Россия встретится с Чехией.