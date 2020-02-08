Российская гимнастка Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве. Как сообщила её сестра Дина, спортсменка не сможет выступить из-за травмы.

«У неё травма, и Ирина Александровна Винер-Усманова решила снять её с соревнований. В финале она не выступит», — сказала Дина Аверина, слова которой приводит РИА «Новости».

По итогам первого дня соревнований Арина Аверина занимала четвертое место, уступая своей сестре, а также Дарье Трубниковой и Екатерине Селезневой. Сегодня, 8 февраля, спортсменки должны были выступить в упражнениях с булавами и лентой, но Арина не вышла на ковер.

Московский этап Гран-при завершится в воскресенье, 9 февраля, финалами во всех видах программы.