Теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская вывели сборную России в финальную часть Кубка Федерации. В решающем матче в парном разряде они нанесли поражение румынкам Жаклин Адине Кристиан и Елене-Габриэле Русе. Игра завершилась в двух партиях со счетом 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут. Таким образом, Россия обыграла Румынию со счетом 3-2 и получила право выступить в финальной части турнира, которая будет проходить в Будапеште (Венгрия) в период с 14 по 19 апреля.

Ранее в решающую стадию соревнований пробились сборные Франции, Чехии, Германии, Австралии, Бельгии, Испании и Швейцария. Также в Будапеште выступят венгерские теннисистки на правах хозяек турнира.

Напомним, в одиночном разряде две победы для сборной России принесла Екатерина Александрова. Вероника Кудерметова оба свои матча проиграла.