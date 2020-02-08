Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сыграет против «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает североамериканский журналист Мэттью ДеФранкс на своей странице в «Твиттере», хоккеист еще не восстановился после повреждения. В прошлой встрече Радулов столкнулся со своим одноклубником Денисом Гурьяновым в концовке второго периода. После этого россиянин не выходил на лёд.

В нынешнем сезоне 33-летний Радулов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий записал на свой счет 15 заброшенных шайб и отдал 16 результативных передач. Его показатель полезности составляет «+12». В среднем Радулов играет по 17 минут за матч, он набрал 40 минут штрафного времени.