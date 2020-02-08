Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков оценил состояние российских спортсменов на предыдущих этапах Кубка мира.

Специалист признал, что команда находится не в лучшем функциональном состоянии. По словам Чепикова, причины сложившейся перед чемпионатом мира ситуации анализируются.

«Чемпионат мира – это отдельный старт, где присутствует сверх нормы психологическая нагрузка и ответственность. На чемпионатах мира и Олимпиадах побеждают те спортсмены, на которых не рассчитывают», – заявил Чепиков, которого цитирует РИА «Новости».

Напомним, тренерский штаб до сих пор не определился с составом мужской команды на чемпионате мира, который стартует в Антхольце 13 февраля. На попадание в сборную России претендуют Карим Халили и Кирилл Стрельцов. Халили сейчас отдыхает после юниорского чемпионата мира, Стрельцов выступает на шестом этапе Кубка IBU.