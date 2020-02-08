Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала победу японки Рики Кихиры на чемпионате четырех континентов.

Спортсменка подчеркнула, что турнир является очень престижным — таким же, как чемпионат Европы, но для участников других континентов.

«Кихира выиграла в этом году. Я думаю, она может бороться с российскими фигуристками. Здесь все зависит от наших девочек», — сказала Радионова, слова которой приводит Sport24.

Фигуристка подчеркнула, что Кихира не сможет дотянуться до россиянок, если они будут чисто исполнять свои программы. Однако если они начнут ошибаться, японка сможет составить им конкуренцию, уверена Радионова.

Напомним, в марте Кихира выступит на чемпионате мира в Монреале (Канада). Россию будут представлять Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.