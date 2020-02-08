В Сеуле (Южная Корея) подходит к концу чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Последний комплект наград разыграют мужчины-одиночники, они исполнят произвольные программы сегодня, 9 февраля. Соревнования начнутся в 5:30 по московскому времени.

По итогам короткой программы лидером соревнований идет японец Юдзуру Ханю. Он установил новый мировой рекорд, чисто откатав свою программу с двумя четверными прыжками. На второй строчке располагается представитель Китая Боян Цзинь, на третьей — американец Джейсон Браун.

Ранее стало известно, что Цзинь собирается включить в свою программу четверной аксель, который еще ни разу не исполнялся на соревнованиях. Элемент был указан в запланированном контенте фигуриста на сайте ISU.