На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоятся два масс-старта свободным стилем. Женщины преодолеют дистанцию 10 километров, мужчины — 15.

Обе гонки состоятся сегодня, 9 февраля. Мужчины выйдут на старт в 12:00 по московскому времени. Российскую команду будут представлять семь спортсменов: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Евгений Белов.

Женская гонка начнется в 16:30. За сборную России выступят шесть спортсменок: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Екатерина Смирнова и Диана Головань.

Напомним, Александр Большунов имеет личную квоту, так как является лидером общего зачета Кубка мира.