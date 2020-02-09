Петербургский «Зенит» встретится с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании. Контрольный матч состоится сегодня, 9 февраля, и начнется в 15:30 мск.

Игра будет проходить недалеко от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. Ранее стало известно, что вход на матч будет платным для болельщиков. Руководство арены приняло решение осуществлять пропуск на трибуны по билетам, стоимость которых будет варьироваться от 10 до 15 евро.

«Зенит» провел уже четыре матча в рамках подготовки к весенней стадии сезона. Сначала сине-бело-голубые разгромили катарский «Уль-Вайнах» со счетом 10:0, затем проиграли «РБ Зальцбург». В Испании подопечные Сергея Семака обыграли «Дюделанж» и «Сабуртало», обе встречи завершились со счетом 4:0.