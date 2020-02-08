Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

На первую строчку вышла японка Рика Кихира, одержавшая победу на чемпионате четырех континентов. Замыкает тройку лидеров еще одна японка Сатоко Мияхара.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает пятое место. Также в первую десятку входят еще две россиянки: Алена Косторная (7) и Анна Щербакова (9). Александра Трусова располагается на 11-м месте, из-за этого она не сможет выступить в последней разминке на чемпионате мира. Она будет представлять предпоследнюю группу участниц.

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова занимает 13-е место в рейтинге, Елизавета Туктамышева — 16-е.

Напомним, на данный момент Загитова не соревнуется. После финала Гран-при в декабре она объявила, что берет паузу в карьере.