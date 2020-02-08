Сборная России по хоккею потерпела второе поражение подряд, а Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU, а Большунов и Непряева завоевали медали в Фалуне. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте на Nevasport.

Россия разгромно проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от Швеции во втором матче Евротура. Игра проходила в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счетом 5:2. Во втором матче подряд россияне пропустили уже на первой минуте. В прошлом матче подопечные Кудашова проиграли Финляндии, завтра их ждет матч с Чехией.

Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла спринт на шестом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Ещё одна россиянка Виктория Сливко завоевала бронзовую награду. Лидер общего зачета Екатерина Глазырина остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. В мужской гонке россияне остались без наград.

Сборная России вышла в финальную стадию Кубка Федерации

Российские теннисистки смогли пробиться в финальную стадию Кубка Федерации, которая будет проходить в Будапеште с 14 по 19 февраля. В квалификации россиянки встречались с румынками, судьба путевки в финал решилась лишь в последнем матче в парном разряде. Две победы для сборной России принесла Екатерина Александрова, однако Вероника Кудерметова обе свои встречи проиграли. Анна Калинская и Анна Блинкова выиграли парный матч и вывели Россию в решающую стадию турнира.

Большунов и Непряева взяли медали в спринтах на Кубке мира

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне состоялись классические спринты. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль, уступив лишь шведской спортсменке Линн Сван. Александр Большунов занял третье место, пропустив вперед двух норвежцев. Завтра в Фалуне состоятся два масс-старта коньковым стилем.

Валиева выступит в финале Кубка России

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что примет участие в финале Кубка России в Великом Новгороде, который состоится перед юниорским чемпионатом мира. Спортсменка объяснила, что в нынешнем сезоне мало выступала из-за травмы, поэтому не будет сниматься с ФКР, несмотря на то, что отобралась на мировое первенство.