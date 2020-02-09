Сборная России по хоккею встретится с командой Чехии в рамках Шведских игр, которые являются одним из этапов Евротура. Игра состоится сегодня, 9 февраля, и начнется в 14:15 по московскому времени.

Команды встретятся на стадионе «Эрикссон-Глоб Арена» в Стокгольме. Ранее сборная России потерпела два поражения в рамках турнира. На старте Евротура подопечные Алексея Кудашова проиграли Финляндии, матч состоялся в Хельсинки и завершился со счетом 0:3. Все три шайбы залетели в ворота сборной России в первые семь минут игры. Вчера россияне потерпели поражение от Швеции, игра закончилась с разгромным счетом 2:5.

Чехи накануне обыграли Финляндию со счетом 3:1, а в первом поединке проиграли Швеции — 1:2.