В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома одержали победу в овертайме над «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличился Марко Сканделла с передач Ксавье Уэлле и Нейта Томпсона на 58-й минуте. У гостей забил Джон Таварес с передач Александра Керфута и Зака Хаймана на 42-й минуте.

Победный гол в овертайме забил Илья Ковальчук с передачи Ника Сузуки на 2-й минуте.

После 56 матчей «Торонто» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 66 очков. У «Монреаля» 61 балл, команда располагается на 11-й строчке Востока после 57 встреч.

Следующий матч «Торонто» проведет 12 февраля дома против «Аризоны», «Монреаль» одним днем ранее также сыграет дома с «Аризоной».