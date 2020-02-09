В матче 23-го тура итальянской Серии А «Верона» дома одержала победу над туринским «Ювентусом» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Фабио Борини на 76-й минуте и Джампаоло Паццини с пенальти на 86-й минуте. У туринцев единственный мяч забил Криштиану Роналду с передачи Родриго Бентанкура на 65-й минуте встречи.

После 23 матчей команда Маурицио Сарри идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка. «Верона» занимает шестую строчку с 34 баллами.

Следующий матч туринцы проведут 13 февраля против «Милана» в рамках полуфинала Кубка Италии, а три дня спустя примут «Брешию» в Серии А. «Верона» 16-го числа сыграет с «Удинезе».