Кыргызстанская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила свой пояс в бою с американкой Кетлин Чукагян.

Шевченко одержала победу в третьем раунде техническим нокаутом, добив соперницу ударами в партере.

Отметим, эта защита пояса в наилегчайшем весе стала для Шевченко третье подряд, ранее она победила Джессику Ай, нокаутировав американку хайкиком в голову, и одолела Лиз Кармуш единогласным решением судей.

Пояс Шевченко завоевала 8 декабря 2018 года, победив полячку Йоанну Йенджейчик единогласным решением.

Чукагян потерпела третье поражение в карьере, ранее она проигрывала Джессике Ай и Лиз Кармуш.

Отметим, бой прошел на турнире UFC 247 в Хьюстоне. В рамках турнира Дерек Льюис единогласным решением судей победил дебютанта тяжелого веса Илира Латифи.