Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил, при каких обстоятельствах может состояться реванш его клиента против Конора Макгрегора.

По словам Абдель-Азиза, единственный шанс, что этот бой может произойти – на улице. Менеджер отметил, что Конор должен был сделать что-то впечатляющее. Он добавил, что ирландец – одна из самых больших звезд, и, по мнению Абдель-Азиза, причина в том, что Макгрегор — один из самых больших отморозков.

«Нам не нравится этот парень. Нам он никогда не нравился. Каждый раз, когда мы будем видеть его – будут проблемы», – сказал Абдель-Азиз, слова которого приводит ESPN.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.