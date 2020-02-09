В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Амьен» дома потерпел поражение от «Монако» со счетом 1:2.

В составе монегасков по мячу забили Виссам Бен Йеддер на 85-й минуте и Ислам Слимани с передачи Сеска Фабрегаса на 92-й минуте встречи.

Единственный мяч «Амьена» забил Серу Гирасси с передачи Хуана Отеро на 9-й минуте.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел полный матч и получил желтую карточку на 70-й минуте.

После 24 матчей команда Роберта Морено идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 35 очков. «Амьен» занимает 19-ю позицию с 20 баллами.

Следующий матч «Монако» проведет дома 14 февраля против «Монпелье», «Амьен» одним днем позже примет «ПСЖ».