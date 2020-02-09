Американский боец UFC в полутяжелом весе Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.

Это поражение стало для Рейеса первым в карьере, до этого он одержал 12 побед подряд в 12 профессиональных поединках.

Ранее в рамках турнира UFC 247 в Хьюстоне кыргызстанская чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко защитила свой пояс в бою с американкой Кетлин Чукагян. Шевченко одержала победу в третьем раунде техническим нокаутом, добив соперницу ударами в партере.

В этом же турнире Дерек Льюис единогласным решением судей победил дебютанта тяжелого веса Илира Латифи.