Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о работе Сергея Семака в команде.

По словам Ригони, преимущество Семака в том, как тренер умеет организовать команду, как умеет все детали подогнать друг к другу и успокоить игроков. Аргентинец отметил, что при Роберто Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было.

«Почему — не могу объяснить, но сейчас атмосфера несравнима с той, что была. Очевидно, что в этом заслуга главного тренера — сделать коллектив единым», — сказал Ригони, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ригони находился в «Сампдории» на правах аренды, но досрочно вернулся в «Зенит», об этом стало известно накануне. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в составе «Сампдории», сделал одну результативную передачу, но не отметился забитыми мячами.