В Сеуле (Южная Корея) подходит к концу чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Последний комплект наград разыграли мужчины-одиночники, которые исполнили произвольные программы.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю одержал итоговую победу, выиграв произвольную программу. Судьи оценили его выступление в произвольной программе на 187,60 баллов, в сумме он набрал 299,42 очков. На второй строчке расположился представитель США Джейсон Браун, получивший 180,11 балла за свой прокат и 274,82 в сумме. Замыкает первую тройку японец Юма Кагияма, его результат — 179,00 в произвольной программе и 270,61 — в сумме.

Ранее Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе. За свое выступление на чемпионате четырех континентов японец набрал 111,82 балла.