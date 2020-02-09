Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился мнением о победе в титульном поединке против Доминика Рейеса.

По словам Джонса, Рейес проделал отличную работу, дал ему тяжелый бой. Джонс отметил, что у Рейеса отличный джеб, а Джонс не мог перевести Рейеса в партер очень долгое время.

Джонс считает, что результат принесли давление в концовке и тейкдауны.

«Реванш? Не знаю, я поговорю со своей командой и мы решим», – сказал Джонс, слова которого приводит ESPN.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.