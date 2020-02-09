Американский боец UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес заявил, что считает себя победителем в бое с чемпионом UFC Джоном Джонсом.

По словам Рейеса, он думает, что выиграл бой, так как три раунда были за ним.

«Я имел его три раунда, у меня все получалось в этот отрезок», – сказал Рейес, слова которого приводит MMA Fighting.

Рейес добавил, что Джонс взял четвертый и пятый раунды, но Рейес уверен, что он был лучше, и он знает это.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.