Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о словах Ильи Кутепова, который заявил, что не стал бы переходить в «Сельту» из красно-белого клуба.

По словам Мостового, в «Сельту» Кутепова никто не пригласил бы. Когда экс-футболисту напомнили, что Кутепов — бвыший четвертьфиналист ЧМ, он заявил, что может назвать еще 100 четвертьфиналистов чемпионата мира, но их никто не помнит.

Мостовой, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», отметил, что Кутепову нужно обратить внимание на свою игру, так как защитник должен не только выбивать мячи по аутам и стелиться в подкатах, но и принимать участие в созидании.

Мостовой добавил, что такую зарплату, как в «Спартаке», Кутепову не заплатит ни одна команда Англии.

Ранее Илья Кутепов поделился мнением о переходе Федора Смолова в «Сельту». По словам Кутепова, это решение Федора, его карьера, и только он будет нести за нее ответственность. Защитник отметил, что он бы вряд ли поехал туда, потому что находится в клубе, который лучше «Сельты».