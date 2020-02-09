Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигель Данни рассказал о своей жизни после завершения карьеры.

По словам Данни, он наслаждается общением с семьей, помогает детям с футболом и с пользой использует время. Экс-футболист отметил, что он бы очень хотел увидеть их в «Зените». Португалец мечтает, чтобы они стали чемпионами России в составе сине-бело-голубых.

Данни добавил, у него нет сомнений, что «Зенит» выиграет чемпионат в этом сезоне.

«У «Зенита» хороший отрыв от конкурентов, перед зимним перерывом показывал содержательный футбол и наверняка сохранит за собой чемпионский титул», — сказал Данни, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, Данни объявил о завершении профессиональной карьеры в декабре 2019 года. В прошлом году он не провел ни одного матча.