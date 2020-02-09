Немецкая компания-экипировщик Adidas станет новым техническим спонсором московского «Локомотива» в следующем сезоне.

Об этом сообщает Sport24. В данный момент экипировщиком железнодорожников является американская компания Under Armour, которая сотрудничает с красно-зелеными с лета 2018 года.

Отметим, Adidas уже работал с московским «Локомотивом» в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы.

В данный момент команда Юрия Семина идет на пятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 19 туров.

В октябре пресс-атташе московского клуба Кирилл Брейдо уже комментировал слухи о переговорах железнодорожников с фирмой-экипировщиком Adidas. Тогда он говорил, что говорить о переговорах с Adidas не приходится, так как у «Локомотива» есть действующее соглашение с Under Armour.