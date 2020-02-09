Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй раскритиковал способ подсчета очков в ММА после боя Джонс — Рейес.

Холлоуэй задался вопросом, являются ли смешанные единоборства единственным видом спорта, где нет возможности увидеть счет до самого конца боя.

«Разве будет какой-то вред, если судьи будут показывать счет после каждого раунда? Вопрос честности», — написал Холлоуэй в своем Twitter.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.

Это поражение стало для Рейеса первым в карьере, до этого он одержал 12 побед подряд в 12 профессиональных поединках.

Холлоуэй ранее уступил в титульном поединке Алексу Волкановски титул в полулегком весе единогласным решением судей.