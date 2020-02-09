Британская пловчиха Татьяна Белоногофф в скором времени получит российский паспорт.

Об этом сообщает Swim Swam. Отмечается, что 18-летняя спортсменка родилась и живет в Великобритании, но мать Белоногофф родилась в России.

По словам девушки, решение заняло у нее достаточно много времени, она думала об этом много месяцев, но никак не могла принять решение, потому что было над чем подумать.

«Но в мае 2019 года я решилась», — заявила Белоногофф.

Кроме того, смену гражданства уже подтвердил президент федерации плавания Владимир Сальников.

Идёт процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — сказал Сальников, слова которого приводит РИА «Новости».

Отметим, Татьяна Белоногофф является победительницей юниорского чемпионата Европы 2018 года на дистанции 50 метров брассом. В данный момент пловчиха проводит тренировке в Санкт-Петербурге.