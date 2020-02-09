Председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц рассказал, что Ольга Подчуфарова пока не получила словенское гражданство, поэтому спортсменка не выступит на чемпионате мира в Антхольце.

По словам Репинца, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство.

«Надеюсь, что это будет улажено в ближайшее время», — сказал Репинц, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Подчуфарова выступала за сборную России, затем объявила о завершении карьеры. После паузы биатлонистка вернулась в спорт и сменила гражданство. Выступая за сборную Словении, она выиграла национальный чемпионат. По мнению тренера, Подчуфаровой удалось набрать очень хорошую форму.