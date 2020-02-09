Президент UFC Дана Уайт остался недоволен работой судей на поединке между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом.

По словам Уайта, он может связать это только с отсутствием опыта. Уайт считает, что в UFC должны поработать с Атлетической комиссией Техаса, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Глава UFC отметил, судьи должны понимать, что они многое решают, и это касается не только боя Джонс — Рейес, потому что подобное можно сказать и о бойцах, которые выступают в прелимах. Уайт добавил, что эти бойцы посвящают всю жизнь спорту, и нельзя ставить их в такое положение.

«Да, это проблема, которую нужно решить», – сказал Уайт, слова которого приводит BJ Penn.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.