Сборная России по хоккею начала матч с командой Чехии в рамках Шведских игр, которые являются одним из этапов Евротура.

Встреча, которая проходит на стадионе «Эрикссон-Глоб Арена» в Стокгольме, началась в 14:15 по московскому времени.

Ранее сборная России потерпела два поражения в рамках турнира. На старте Евротура подопечные Алексея Кудашова проиграли Финляндии, матч состоялся в Хельсинки и завершился со счетом 0:3. Все три шайбы залетели в ворота сборной России в первые семь минут игры. Вчера россияне потерпели поражение от Швеции, игра закончилась с разгромным счетом 2:5.

Чехи накануне обыграли Финляндию со счетом 3:1, а в первом поединке проиграли Швеции — 1:2.

Напомним, сборная России не выиграла еще ни одного этапа Еврохоккейтура: в Кубке Карьялы россияне заняли третье место, в Кубке Первого канала — второе.