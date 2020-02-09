На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) завершился мужской масс-старт на 15 км свободным стилем. Победу одержал россиянин Александр Большунов, который продемонстрировал результат 33 минуты и 10,3 секунды.

На второй строчке расположился норвежский лыжник Шюр Рете, отставший от Большунова на 0,8 секунды. Замкнул тройку лидеров россиянин Иван Якимушкин, уступивший победителю 9,7 секунд.

Четвертая строчка также осталась за российским спортсменом, на этой позиции финишировал Андрей Мельниченко, уступивший лидеру 10,5 секунд.

Евгений Белов финишировал на 16-м месте (+1.00,3), Артем Мальцев стал 17-м (+1.04,4), Сергей Устюгов занял 19-ю строчку (+1.09,4).

Женская гонка начнется в 16:30. За сборную России выступят шесть спортсменок: Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Екатерина Смирнова и Диана Головань.

Напомним, Александр Большунов имеет личную квоту, так как является лидером общего зачета Кубка мира.