Российская теннисистка Анастасия Потапова финальном матче квалификации SPb Ladies Trophy одержала победу в двух сетах над представительницей Франции Полин Пармантье.

Счет по сетам — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась один час и 17 минут.

Ранее Потапова в полуфинальном матче квалификации турнира в двух сетах обыграла итальянку Мартиной Ди Джузеппе. Счет по сетам — 6:1, 6:4, встреча продлилась один час и три минуты.

Пармантье ранее одержала победу над испанкой Кристиной Буча в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:4. Матч длился два часа и семь минут.

Напомним, российская теннисистка Дарья Касаткина получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира SPb Ladies Trophy, который стартует в Санкт-Петербурге 10 февраля. Также в основной сетке сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, идущая на пятой позиции в рейтинге. «Уайлд-кард» категории Top20 получат представительница Великобритании Йоханна Конта (14) и россиянка Светлана Кузнецова (49).