Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что больна булимией и об этом известно ее тренерам.

По словам Солдатовой, это длится уже два года, у нее есть недуг, о котором ей сложно говорить. Гимнастка отметила, что помимо переломов и травм у нее была болезнь, которая постоянно ей мешала. Солдатова добавила, что о ней она рассказала тренерам лишь в 2018 году, а на разговор настраивалась несколько месяцев настраивалась.

«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне, они очень поддерживают меня», — сказала Солдатова, слова которой приводит ТАСС.

Ране сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова до сих пор находится в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского. По информации «РИА Новости», врачи не разрешают ее посещать.