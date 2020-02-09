Петербургский «Зенит» начал игру с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании. Контрольный матч стартовал в 15:30 по московскому времени.

Игра проходит недалеко от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. Ранее стало известно, что вход на матч будет платным для болельщиков. Руководство арены приняло решение осуществлять пропуск на трибуны по билетам, стоимость которых будет варьироваться от 10 до 15 евро.

Отметим, в 18:00 команда Семака проведет второй матч за день, против «Ленинградца». Во встрече примут участие футболисты, не задействованные в игре с ЦСКА.

«Зенит» провел уже четыре матча в рамках подготовки к весенней стадии сезона. Сначала сине-бело-голубые разгромили катарский «Аль-Увайнах» со счетом 10:0, затем проиграли «РБ Зальцбург». В Испании подопечные Сергея Семака обыграли «Дюделанж» и «Сабуртало», обе встречи завершились со счетом 4:0.