Полузащитник иракского клуба «Аль-Завра» Сафа Хади может стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

Об этом сообщает IQ-PRO. По информации источника, руководство клуба из Багдада уже получило письменное уведомление от самарцев о намерении трансфера 21-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Отмечалось, что повлиять на приобретение Хади мог иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

На данный момент 21-летний Сафа Хади выступает в составе клуба «Аль-Завра». С 2018-го года он вызывается в сборную Ирака, однако к настоящему моменту он провел лишь один матч за национальную команду.

После 19 туров чемпионата России самарский клуб идет на 15-м месте в таблице, набрав 18 очков.