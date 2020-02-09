Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав команды на товарищеский матч против московского ЦСКА в рамках тренировочного сбора в Испании.

В воротах сыграет Михаил Кержаков, в защите с первых минут выйдут Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос. В средней линии на поле появятся Вильмар Барриос, Магомед Оздоев и Малком. В нападении — Себастьян Дриусси, Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Отметим, «Зенит» начнет игру с ЦСКА в 15:30 по московскому времени. Матч пройдет недалеко от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. Ранее стало известно, что вход на матч будет платным для болельщиков. Руководство арены приняло решение осуществлять пропуск на трибуны по билетам, стоимость которых будет варьироваться от 10 до 15 евро.

В 18:00 команда Семака проведет второй матч за день, против «Ленинградца». Во встрече примут участие футболисты, не задействованные в игре с ЦСКА.