В Петербурге на «Сибур Арене» состоялась жеребьевка турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy, по итогам которой стали известны участницы основной сетки, матчи которой будут проходить с 10 по 16 февраля в Санкт-Петербурге. Nevasport показывает самые яркие фото с мероприятия.

Лидер посева, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая начнет выступление со второго круга соревнований, первый матч сыграет против победительницы матча между американкой Дженнифер Брэди и россиянки Светланы Кузнецовой.

Представительница Нидерландов Кики Бертенс проведет встречу во втором круге либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

Чешская спортсменка Петра Квитова, получившая третий номер посева встретится с победительницей матча между бельгийкой Алисон ван Уйтванк и представительницей Франции Кристиной Младенович.

Россиянки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина в первой встрече турнира проведут очный поединок.