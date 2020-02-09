Российская гимнастка Александра Солдатова объявила о приостановке карьеры из-за булимии.

По словам Солдатовой, после ЧЕ-2019 она сказала, что готова лечиться, ей нашли клинику, но гимнастка пролежала там недолго, ей быстро стало лучше, и, по мнению девушки, она ошиблась, сказав, что готова тренироваться. Солдатова пояснила, что после занять все опять пошло на спад, и Ирина Винер-Усманова сказала ей, что спортсменка должна вылечиться и стать уверенной в себе.

«У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — сказала Солдатова, слова которой приводит ТАСС.

Ранее Солдатова призналась, что больна булимией, и об этом известно ее тренерам.

Сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова до сих пор находится в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского. По информации «РИА Новости», врачи не разрешают ее посещать.