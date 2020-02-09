Комментатор UFC Джо Роган раскритиковал судей и в частности арбитра Джо Солиса, который отдал Джону Джонсу четыре раунда из пяти в бою против Доминика Рейеса.

По словам Рогана, Джо Солис — это тот, кто отдал Андре Юэллу победу в бою с Джонатаном Мартинесом. Роган считает это нелепым, а бой Джонса и Рейеса — поединком, итог которого не имеет смысла.

Комментатор отметил, что он не может не спорить на этот счет, и у него не хватает злости.

Роган заявил, что любой, кто считает, что Джон Джонс был лучше в четырех раундах из пяти, является безумцем.

«Доминик Рейес провел невероятный бой сегодня, и проявить такое неуважение по отношению к его выступлению — это безумие!» — сказал Роган эфире ESPN.

Напомним, Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и сохранил чемпионский титул в полутяжелом дивизионе.

Рейес, занимающий в рейтинге полутяжей четвертую строчку, уступил Джонсу единогласным решением судей.