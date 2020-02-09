Английский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли обвинен в расизме после видео в Snapchat видео, которое футболист снял в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.

В данном ролике Алли с маской на лице смеется над эпидемией коронавируса, снимая на камеру мужчину азиатской внешности. После этого игрок сборной Англии начинает снимать флакон с антисептическим средством для рук. Видеозапись он подписал так: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

После такого провокационного видео в социальных сетях начались недовольства из-за поведения игрока, что вынудило его принести извинения:

Алли заявил, что не собирался обидеть кого-либо, а всем, кто обиделся, он хотел бы принести искренние извинения.

Отметим, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом в мире достигло более 37 тысяч человек. Всего погибли 813 человек, 811 из них находились в Китае.