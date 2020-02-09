Российская теннисистка Виталия Дьяченко пробилась в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге SPB Ladies Trophy. В решающем матче квалификации 89-я ракетка мира играла с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, которая находится на 120-й строчке в рейтинге WTA. Дльяченко победила в двух сетах 7:6 (7:3), 6:4 .

Матч продолжался почти полтора часа (1 час 24 минуты).

Ранее квалификацию St. Petersburg Ladies Trophy выиграли другие россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

Основная сетка турнира стартует в понедельник.