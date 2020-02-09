Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что попал под давление незнакомой ему женщины. Девушка представляется Ника Гусейнова.

Мамаев написал в инстаграме своей жене Аланы, что хочет подтвердить информацию, которую ранее давала Алана. По словам Мамаева, Это невменяемый человек — уже несколько месяцев преследует всю семью Мамаева.

«В течение месяца мы с Аланой выяснили все. Накануне уже просто дошло до какого-то безумия — она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. В 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили», — пишет Мамаев.

Мамаев предположил, что у девушки не все в порядке с психическим здоровьем. Она живет не своей жизнью, а жизнью семьи Мамаевой. Футболист признался, что впервые с таким сталкивается.