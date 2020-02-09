В Испании завершился товарищеский матч между «Зенитом» и московским ЦСКА. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2.

В первом тайме был лучше ЦСКА. Армейцы забили два безответных мяча в ворота Михаила Кержакова. Сначала отличился Бистровича, после чего свой гол забил Федор Чалов.

В перерыве «Зенит» сделал две замены — вместо Малкома вышел Сутормин, вместо Караваева Осорио. Семак перешел на игру в три центральных защитника, что позволило полностью поменять ход встречи. В течение пяти минут «Зенит» забил сразу 3 гола. Сначала дважды отличился Артем Дзюба, а победный мяч забил Сердар Азмун.

В 18.00 «Зенит» проведет матч с «Ленинградцем». В игре примут участие те игроки, которые не были задействованы в матче с ЦСКА.